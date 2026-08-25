‘2029 से पहले देवेंद्र फडणवीस बनें प्रधानमंत्री’: कांग्रेस के बड़े नेता ने जताई इच्छा, बताई यह बड़ी वजह

पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और इसी वजह से भाजपा ने उन्हें पार्टी की वरिष्ठ समिति यानी संसदीय बोर्ड में जगह दी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं को किस पद पर रखना चाहती है, यह पार्टी का आंतरिक मामला है। हालांकि, उन्होंने कहा, “हमारी इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस 2029 से पहले प्रधानमंत्री बनें। 2029 के बाद तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। कम से कम एक बार मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ऐसी हमारी इच्छा है।”