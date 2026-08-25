खतरनाक स्टंट में रोहित शेट्टी ने बांधे हर्ष गुजराल के जूते के फीते, कॉमेडियन ने अब भावुक होकर दिया जवाब

Khatron Ke Khiladi 15: टीवी के पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ का नया सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच रोमांच बढ़ाने वाला है। शो की शूटिंग साउथ अफ्रीका में पूरी हो चुकी है और अब फैंस को इसके टेलीकास्ट का इंतजार है। इस बीच शो की शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जिसने प्रतियोगियों और होस्ट रोहित शेट्टी के रिश्ते की एक अलग तस्वीर दिखाई है। कॉमेडियन हर्ष गुजराल सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए रोहित शेट्टी के लिए बेहद भावुक अंदाज में अपनी बात रखी है।