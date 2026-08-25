‘एक्टर कमजोर होते हैं, लेकिन बहुत बहादुर भी’, अनुपम खेर ने बताया एक्टिंग का असली राज, बोले- ‘दिल भी खास होना चाहिए’

अनुपम ने बताया कि पिछले करीब 10 सालों में उनके नजरिए में काफी बदलाव आया है। अब वो ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं और उन्हें हर बार खुद को साबित करने या किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं लगती। इसके बजाय वो किसी किरदार की अनिश्चितता, उसकी खामोशी, उलझन, कमजोरी और यहां तक कि उसकी बेवकूफी को भी समझने और महसूस करने का आनंद लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब वो खुद को पहले से ज्यादा चुनौती देते हैं, लेकिन इसके साथ चिंता भी कम महसूस होती है।