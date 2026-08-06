‘मेरे महबूब कयामत होगी’, वाला ट्रेंड बना सेलेब्स का नया क्रेज, अनुपम खेर के बाद चेतन भगत और जाकिर खान भी हुए शामिल

Viral Instagram Trend: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे 'मेरे महबूब कयामत होगी' रील ट्रेंड में अब बॉलीवुड से लेकर साहित्य जगत तक की फेमस हस्तियां शामिल हो रही हैं। अनुपम खेर की रील को करोड़ों व्यूज मिलने के बाद अब लेखक चेतन भगत ने अपने IIT दिल्ली के दोस्तों के साथ इस ट्रेंड को रीक्रिएट किया है। वहीं रणवीर बराड़, जाकिर खान, अपारशक्ति खुराना और अंगद बेदी जैसे कई सेलिब्रिटी भी इस वायरल चैलेंज का हिस्सा बन चुके हैं।