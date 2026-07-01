IMD Monsoon Update: मानसून की दस्तक बहराइच- गोंडा सहित इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, जानें ताजा अपडेट

Iमौसम विभाग ने बुधवार यानी आज पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सहित आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देवीपाटन मंडल के जिलों में बीते दो दिनों से रुक-रुक कर कहीं हल्की तो कहीं बारिश हुई है। मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश से किसानों ने धान रोपाई का काम शुरू कर दिया है। गोंडा में तापमान की बात करें तो मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।