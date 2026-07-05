बृजभूषण बोले- मैं अयोध्या के रग- रग से वाकिब हूँ, अब जांच पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर बोलूंगा जांच सही हुई कि नहीं?

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अयोध्या के रग- रग गली- गली से से वाकिब हूं। एक-एक मुद्दे को जानता हूं। मैं तो 5 सालों से कह रहा हूं। कि यहां पर जो हो रहा है। वह ठीक नहीं हो रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जैसे संसद, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा होती है। ठीक उसी तरह से यहां की सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के सामने सड़क है। वह कभी बंद नहीं होती है। बंद तब की जाती है। जब प्रधानमंत्री या किसी विदेशी मेहमान का आगमन होता है। वह भी कुछ समय के लिए बंद की जाती है। उस तरह की सुरक्षा रखी जाए।