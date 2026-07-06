UP Rain Alert: अगले 48 घंटे में फिर सक्रिय होगा मानसून, गोंडा, अयोध्या समेत कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार मानसून की चाल सुस्त होने के कारण पूर्वी यूपी के जिलों में अगले 48 घंटे तक फिलहाल भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी। गोंडा में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने के साथ दिन में बादल छाए रहने तथा कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 38°C और न्यूनतम 30°C रहने का अनुमान है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता करीब 71% और शाम तक 40% रह सकती है। हवा पश्चिम से 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। तेज धूप और उमस के कारण दिन में गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि बारिश होने पर लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।