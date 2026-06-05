एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस में अंतर्कलह, कांग्रेस नेता ने दिखाए बागी तेवर

कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग कर एक पोस्ट की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है- आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है। आपको कई बार मैसेज किए थे कि मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए बड़ा सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि यहां क्रॉस वोटिंग का खतरा है। अगर दिग्विजय सिंह रिपीट होते तो सीट सेफ थी।