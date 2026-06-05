5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस में अंतर्कलह, कांग्रेस नेता ने दिखाए बागी तेवर

Meenakshi Natarajan: कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता ने राहुल-प्रियंका को टैग कर जताई आपत्ति, कहा- दिग्विजय सिंह ही सही उम्मीदवार थे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jun 05, 2026

minakshi natrajan

meenakshi natarajan rajya sabha candidate mp congress

MP Congress Internal Rift: मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने-अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ही मध्यप्रदेश कांग्रेस में विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से दो बार प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने खुलकर मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।

मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर आपत्ति

कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग कर एक पोस्ट की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है- आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है। आपको कई बार मैसेज किए थे कि मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए बड़ा सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि यहां क्रॉस वोटिंग का खतरा है। अगर दिग्विजय सिंह रिपीट होते तो सीट सेफ थी।

कौन हैं मीनाक्षी नटराजन

  • मीनाक्षी नटराजन का जन्म उज्जैन के नागदा में हुआ।
  • मीनाक्षी नटराजन ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
  • मीनाक्षी नटराजन के पास जैव रसायन में स्नातकोत्तर और कानून में स्नातक की डिग्री है।
  • मीनाक्षी नटराजन एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं।
  • मीनाक्षी नटराजन 2009 में मंदसौर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थीं।
  • मीनाक्षी नटराजन ने 2009 के लोकसभा चुनाव में मंदसौर से 1971 से अजेय रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीनारायण पांडे को हराया था। हालांकि बाद के दो चुनाव वे नहीं जीत सकीं।
  • मीनाक्षी नटराजन वर्तमान में तेलंगाना की एआईसीसी प्रभारी हैं।
  • साल 2008 में मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी ने एआइसीसी सचिव के रूप में चुना था।

कांग्रेस को है क्रॉस वोटिंग का डर

बता दें कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पास वर्तमान में 62 विधायक हैं और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसे में गणित के हिसाब से तो कांग्रेस के पास एक सीट नजर आ रही है लेकिन आशंका है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इस कारण कांग्रेस में हलचल मची हुई है। यहां ये भी बता दें मध्यप्रदेश से भाजपा ने राज्यसभा के लिए दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है जिनमें रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग शामिल हैं।

कौन हैं रजनीश अग्रवाल जो दिल्ली नहीं गए, फिर भी बन गए राज्यसभा उम्मीदवार

ये भी पढ़ें
Rajneesh Agrawal Rajya Sabha

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 05:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस में अंतर्कलह, कांग्रेस नेता ने दिखाए बागी तेवर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टि्वशा केस: ‘आत्महत्या या हत्या…! अब होगा खुलासा, CBI जल्द दायर करेगी चार्जशीट

Twisha Sharma Case fir reveals giribala singh samarth taunts her over wedding expenses
भोपाल

'न दिल्ली गया, न किसी नेता से मिला...' राज्यसभा उम्मीदवार बनते ही भावुक हुए रजनीश अग्रवाल

Rajneesh Agrawal Rajya Sabha
भोपाल

टि्वशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट: ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ को लेकर कोर्ट ने मांगे जवाब, नोटिस जारी

Twisha Sharma Case CBI expands investigation over samarth singh escape
भोपाल

भाजपा का अगला दांव क्या होगा? तीसरा उम्मीदवार उतरा तो बदल सकता है राज्यसभा चुनाव का पूरा खेल

MP Rajya Sabha Election 2026
भोपाल

मप्र सिविल सेवा नियम 2026: अपराध करने वाले ‘शासकीय सेवकों’ को गंवानी पड़ेगी नौकरी

MP Civil Services Rules:
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.