Bundi : मस्टरोल जारी, भुगतान नहीं, मनरेगा श्रमिकों की जेब खाली

बूंदी. राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा के तहत कार्य करवाए जा रहे है। हर पखवाड़े में नई मस्टरोल भी जारी की जा रही है, लेकिन इन श्रमिकों को भुगतान करने के मामले में सभी अधिकारी कर्मचारी चुप्पी साधे हुए है। श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी अनुसार नगरपरिषद क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्र में काम करवाए जा रहे है। हर पखवाड़े में मस्टरोल भी जारी की जा रही है, लेकिन लाखों रुपए बकाया होने के बाद भी अब तक किसी भी श्रमिक को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि श्रमिक कई बार अधिकारियों व कर्मचारियों का दरवाजा खटखटा चुके है।