IPL चोट के बीच लंदन के पार्क में दिखे विराट कोहली, बेटे अकाए को पीठ पर बिठाकर घुमाया, तस्वीरें वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली बेटे अकाए के साथ (Photo - X/Twitter)
Virat Kohli with son Akaay photo: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। लेकिन इस ब्रेक का इस्तेमाल वे अपने परिवार के साथ खास वक्त बिताने में कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर विराट कोहली की कुछ नई तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें वे अपनी फैमिली के साथ बिना किसी लाइमलाइट के फुर्सत के पल बिताते दिख रहे हैं।
यह तस्वीरें लंदन के एक खूबसूरत पार्क की हैं। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली तस्वीर वह है, जिसमें विराट कोहली अपने छोटे बेटे अकाए को अपनी पीठ पर बिठाकर (पिगीबैक राइड) हरी-भरी घास पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस आउटिंग के दौरान विराट बिल्कुल कैजुअल लुक में थे। उन्होंने ब्लैक कलर की हुडी और खाकी ट्राउजर पहना हुआ था और वे काफी रिलैक्स लग रहे थे।
बैकग्राउंड में एक बेबी स्ट्रॉलर (बच्चों की गाड़ी), कुछ स्नैक्स और एक पिंक कलर का बैलून भी दिखाई दे रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि यह पूरी फैमिली एक शांत और सुकून भरे पिकनिक का मजा ले रही थी। वहीं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा वहां मौजूद कुछ दोस्तों के साथ बातचीत में मशगूल दिखीं। पूरा माहौल बेहद सादगी भरा और खुशनुमा था।
विराट कोहली इस समय एक गंभीर और दुर्लभ हैमस्ट्रिंग चोट (डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनोसस टेंडन टियर) से उबर रहे हैं। उन्हें यह चोट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के रोमांचक फाइनल मैच के दौरान लगी थी। इसी वजह से वे अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया।
चोटिल होने से पहले विराट का IPL 2026 सीजन बेहद शानदार रहा था। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए 16 मैचों में 56.25 के बेहतरीन औसत और 165.85 के स्ट्राइक रेट से कुल 675 रन बनाए थे। उन्होंने टीम के खिताब को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। फिलहाल 37 साल के विराट कोहली लंदन में अपनी रिकवरी और रिहैब पर ध्यान दे रहे हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज से पहले पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे।
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