IPL चोट के बीच लंदन के पार्क में दिखे विराट कोहली, बेटे अकाए को पीठ पर बिठाकर घुमाया, तस्वीरें वायरल

चोटिल होने से पहले विराट का IPL 2026 सीजन बेहद शानदार रहा था। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए 16 मैचों में 56.25 के बेहतरीन औसत और 165.85 के स्ट्राइक रेट से कुल 675 रन बनाए थे। उन्होंने टीम के खिताब को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। फिलहाल 37 साल के विराट कोहली लंदन में अपनी रिकवरी और रिहैब पर ध्यान दे रहे हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज से पहले पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे।