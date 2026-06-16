TIME Magazine List 2026: स्मृति मंधाना बनीं दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय

Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Photo - ESPN)
TIME Magazine List 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने एक बार फिर पूरी दुनिया ने भारत का नाम रोशन किया है। मशहूर 'टाइम' (TIME) मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों (100 Most Influential People in Sports) की लिस्ट जारी की है, और इसमें जगह बनाने वाली स्मृति मंधाना इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं।
टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में खेल की दुनिया को बदलने वाले एथलीट्स, कोच और इन्वेस्टर्स को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में अमेरिकी बास्केटबॉल लेजेंड लेब्रोन जेम्स, फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज, और फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। क्रिकेट की बात करें तो स्मृति के अलावा साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को भी इसमें जगह मिली है।
29 साल की स्मृति मंधाना के बारे में लिखते हुए टाइम मैगजीन ने कहा कि मुंबई में जन्मी यह बाएं हाथ की बल्लेबाज लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। वह घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसके साथ ही, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में शतक बनाने वाली भी वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 17 शतक दर्ज हैं।
स्मृति एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 से ज्यादा वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं। हालांकि, स्मृति खुद व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स से ज्यादा टीम की जीत को अहमियत देती हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 2024 और 2026 में विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का खिताब दिलाया। इसके अलावा, पिछले साल आईसीसी (ICC) महिला वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत में भी उन्होंने उप-कप्तान के रूप में बड़ी भूमिका निभाई थी और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए थे।
साल 2024 में उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और अगले ही साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सविमेन ऑफ द ईयर 2025' भी चुना गया था।
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