TIME Magazine List 2026: स्मृति मंधाना बनीं दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय

स्मृति एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 से ज्यादा वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं। हालांकि, स्मृति खुद व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स से ज्यादा टीम की जीत को अहमियत देती हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 2024 और 2026 में विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का खिताब दिलाया। इसके अलावा, पिछले साल आईसीसी (ICC) महिला वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत में भी उन्होंने उप-कप्तान के रूप में बड़ी भूमिका निभाई थी और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए थे।