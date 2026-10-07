मथुरा में प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोलने वालों को कथावाचकों ने दिखाया आईना, बोलें- ये किसी के नहीं

Mathura Vrindavan Premananda Maharaj: मथुरा में श्री हित राधा केलि कुंज, वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बयान देने वालों की कथा वाचकों, महान संतों ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज लाखों युवाओं को राधा नाम से जोड़ रहे हैं, सतमार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ते में लाने का काम किया है। निष्पक्ष जांच और अफवाहों से बचने को कहा है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि सनातन पर कुठाराघात हो रहा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मीडिया टीआरपी के लिए खुद ही जज बन रही है। मलूक पीठ के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास ने कहा कि प्रेमानंद जैसे महापुरुष युगों में एक होते हैं। देवी चित्रलेखा ने कहा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है उन्होंने लोगों से मर्यादाएं ना लांघने को कहा है। दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।