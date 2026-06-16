Moradabad Road Accident: रोडवेज बस ने बाइक में मारी टक्कर, मां-बेटे और साली की मौत, एक की हालत गंभीर

Three People Died in Road Accident: मुरादाबाद जिले में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा कटघर थाना क्षेत्र में हुआ है। यहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार मां, उसके बेटे और बहन की मौत हो गई। इसके अलावा बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे का शिकार हुए सभी लोग संभल जिले के सरायतरीन क्षेत्र के रहने वाले थे।