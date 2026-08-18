वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चलने की घटना से अथॉरिटी ने लिया सबक, अब अलग कमरे में होगी लाइसेंसी शस्त्रों की स्क्रीनिंग, रविवार को यात्री के पिस्टल से चली थी गोली

दरअसल, कमलेश राय अपने लाइसेंसी पिस्टल के साथ रविवार को मुंबई जाने के लिए अपनी पत्नी संग एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान स्क्रीनिंग के समय उनके पिस्टल से गोली चल गई। गोली चलने की घटना में दो कर्मचारी घायल हुए थे, जिन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कमलेश राय अपने साथ 22 कारतूस लेकर पहुंचे थे। गोली चलने की इस घटना के बाद से एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। हालांकि, दोनों कर्मचारी मामूली रूप से ही घायल हुए थे। एयरपोर्ट पर अचानक हुई इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई थी। वहीं, एयरपोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे।