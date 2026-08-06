बलिया के ‘रॉबिनहुड’ का सफर खत्म: बसपा एक मात्र विधायक उमाशंकर की सिर्फ 55 वर्ष में हुई मौत, जानिए क्या हुआ था

फरवरी 2026 में आयकर विभाग ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ और बलिया सहित सोनभद्र, कौशांबी, मिर्जापुर और प्रयागराज स्थित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान ₹10–11.5 करोड़ नकद, आभूषण और महंगी घड़ियां बरामद की गईं, तथा कई दस्तावेज जब्त किए गए। इस कार्रवाई पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ है, क्योंकि विधायक उमाशंकर सिंह इस समय गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं, योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो उमाशंकर सिंह के समधी हैं, ने भी इस कार्रवाई के समय (टाइमिंग) पर सवाल उठाए और इसे असंवेदनशील बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई और राजनीतिक रूप से चयनात्मक बताया।