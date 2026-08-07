Jaipur: महज 10 रुपए किराए के लिए की थी हत्या, जयपुर के चौमूं मर्डर केस में 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पिकअप ड्राइवर श्योपाल ने गाड़ी रोक दी। उसने पिकअप में रखा हुआ लोहे का एक धारदार हथियार निकाला और मंगलचंद कुमावत पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि मंगलचंद गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद घायल मंगलचंद को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया। हालांकि, गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।