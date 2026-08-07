खेत आपके नाम, बिजली कनेक्शन पिता के नाम? किसानों के लिए बन सकती है बड़ी परेशानी

ग्रामीण भारत में यह स्थिति बेहद आम है कि खेत की जमीन का नामांतरण तो हो जाता है, लेकिन कृषि बिजली कनेक्शन वर्षों तक पुराने मालिक या परिवार के बुजुर्ग सदस्य के नाम पर ही चलता रहता है। कई मामलों में जमीन बेटे, बेटी या अन्य उत्तराधिकारी के नाम दर्ज हो जाती है, जबकि बिजली कनेक्शन अब भी पिता, दादा या मृतक परिवार सदस्य के नाम पर रहता है।