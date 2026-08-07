खेत आपके नाम, बिजली कनेक्शन पिता के नाम? किसानों के लिए बन सकती है बड़ी परेशानी

खेत का बिजली कनेक्शन ट्रांसफर।
ग्रामीण भारत में यह स्थिति बेहद आम है कि खेत की जमीन का नामांतरण तो हो जाता है, लेकिन कृषि बिजली कनेक्शन वर्षों तक पुराने मालिक या परिवार के बुजुर्ग सदस्य के नाम पर ही चलता रहता है। कई मामलों में जमीन बेटे, बेटी या अन्य उत्तराधिकारी के नाम दर्ज हो जाती है, जबकि बिजली कनेक्शन अब भी पिता, दादा या मृतक परिवार सदस्य के नाम पर रहता है।
अधिकांश किसान इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही छोटी सी लापरवाही भविष्य में सरकारी योजनाओं, बिजली सब्सिडी, कृषि ऋण, मुआवजे और कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन और बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड में एकरूपता होना जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश सरकारी योजनाओं में डिजिटल सत्यापन और दस्तावेजों का मिलान किया जाता है।
परिवार में जमीन का बंटवारा या उत्तराधिकार होने के बाद सबसे पहले राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी, जमाबंदी या भूमि अभिलेख अपडेट कराए जाते हैं। लेकिन कई बार बिजली कनेक्शन का नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती।
नतीजा यह होता है कि सरकारी रिकॉर्ड में खेत का मालिक कोई और दिखाई देता है, जबकि बिजली कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर चलता रहता है। यह स्थिति विशेष रूप से तब ज्यादा देखने को मिलती है जब -
पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाओं में भूमि रिकॉर्ड, आधार, बैंक खाता और बिजली कनेक्शन जैसी जानकारियों का आपस में मिलान किया जाने लगा है।
यदि जमीन और बिजली कनेक्शन अलग-अलग नामों पर हैं, तो कई बार आवेदन की जांच के दौरान सवाल उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए-
जैसी योजनाओं में यह साबित करना जरूरी हो सकता है कि लाभ लेने वाला व्यक्ति वास्तव में उस भूमि का वैध मालिक या उपयोगकर्ता है। यदि रिकॉर्ड मेल नहीं खाते, तो अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं और कई मामलों में आवेदन लंबित भी हो सकता है।
जब किसी सड़क, नहर, बिजली लाइन, औद्योगिक परियोजना या अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो राजस्व रिकॉर्ड के साथ-साथ अन्य उपयोगिता रिकॉर्ड भी देखे जा सकते हैं।
यदि भूमि किसी व्यक्ति के नाम पर है और बिजली कनेक्शन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, तो स्वामित्व और उपयोग को लेकर अतिरिक्त जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि हर मामले में मुआवजा नहीं रुकता, लेकिन रिकॉर्ड में असंगति प्रक्रिया को जटिल बना सकती है।
देश की विभिन्न अदालतों में इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में बिजली कंपनियों ने यह कहते हुए नामांतरण या नया कनेक्शन देने से इनकार किया कि भूमि पर कई दावेदार हैं या आवश्यक सहमति उपलब्ध नहीं है।
वहीं अदालतों ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति भूमि का वैध मालिक या कब्जाधारक है और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो केवल तकनीकी आधार पर उसे बिजली सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि दस्तावेजों की स्पष्टता और स्वामित्व का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि आपकी जमीन और बिजली कनेक्शन अलग-अलग नामों पर हैं, तो इसे भविष्य की समस्या बनने से पहले ठीक कर लेना बेहतर है। सबसे पहले रिकॉर्ड की जांच करें : राजस्व रिकॉर्ड और बिजली बिल दोनों को एक साथ देखकर जांचें कि दोनों में दर्ज नाम समान हैं या नहीं। यदि जमीन और बिजली कनेक्शन अलग-अलग नामों पर हैं, तो स्थिति को समझें और आवश्यक दस्तावेज जुटाएं।
बिजली कनेक्शन का नामांतरण कराएं : अधिकांश बिजली वितरण कंपनियां नामांतरण (Transfer of Connection) की सुविधा देती हैं। इसके लिए आमतौर पर यह दस्तावेज मांगे जा सकते हैं…। राज्य के अनुसार दस्तावेजों की सूची अलग हो सकती है।
सह-स्वामियों की सहमति लें : यदि भूमि पर एक से अधिक लोगों का अधिकार है, तो बिजली कंपनी कई बार अन्य सह-स्वामियों की लिखित सहमति मांग सकती है। इसलिए परिवार के भीतर पहले से सहमति बना लेना भविष्य की प्रक्रिया को आसान बना सकता है।
योजनाओं में दस्तावेज स्पष्ट रखें : किसी भी कृषि योजना में आवेदन करते समय भूमि रिकॉर्ड, बिजली कनेक्शन और बैंक खाते की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। यदि नाम अलग-अलग हैं, तो नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होने का प्रमाण या संबंधित दस्तावेज भी साथ रखें।
नामांतरण कराने के क्या फायदे हैं? : कई किसान केवल इसलिए नामांतरण नहीं कराते क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्तमान व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड अपडेट कराने के कई फायदे हैं -
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग