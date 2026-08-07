खेत का नक्शा और रिकॉर्ड नहीं मिल रहे? मुआवजा, सड़क और सरकारी योजनाओं में पड़ सकता है बड़ा असर

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली लाइन, नहर और सिंचाई परियोजनाओं के दौरान अक्सर भूमि सीमाओं को लेकर विवाद सामने आते हैं। यदि नक्शे में खेत का रास्ता दिख रहा है लेकिन रिकॉर्ड में उसका उल्लेख नहीं है, तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता सार्वजनिक है या निजी। ऐसे विवाद परियोजनाओं को धीमा कर सकते हैं और कई बार किसानों तथा प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं।