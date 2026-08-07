7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

खेत का नक्शा और रिकॉर्ड नहीं मिल रहे? मुआवजा, सड़क और सरकारी योजनाओं में पड़ सकता है बड़ा असर

Difference in Bhu Naksha and Khatauni : क्या आपके भू-नक्शे और खतौनी/जमाबंदी में अंतर है? जानें कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे, सड़क निर्माण और सरकारी योजनाओं पर इसका क्या असर होता है तथा रिकॉर्ड सुधार कैसे कराएं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 07, 2026

Difference in Bhu Naksha and Khatauni

Difference in Bhu Naksha and Khatauni

भारत में करोड़ों किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अब डिजिटल हो चुका है। किसान घर बैठे खसरा, खतौनी, जमाबंदी और भू-नक्शा देख सकते हैं। लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड के बावजूद एक बड़ी समस्या आज भी सामने आती है। खेत का नक्शा (भू-नक्शा) और राजस्व रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी, जमाबंदी आदि) का आपस में मेल न खाना।

कई किसानों को इसका पता तब चलता है जब जमीन अधिग्रहण का मामला आता है, सड़क या नहर निर्माण की योजना बनती है, मुआवजा तय होता है या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना होता है। ऐसे समय पर रिकॉर्ड में छोटी सी गलती भी आर्थिक नुकसान और लंबे विवाद का कारण बन सकती है।

खेत का नक्शा और रिकॉर्ड क्या होते हैं?

भूमि से जुड़े दो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। पहला, भू-नक्शा (Cadastral Map), जिसमें खेत की वास्तविक स्थिति, सीमाएं, रास्ते और आसपास की भूमि का विवरण दिखाया जाता है।

दूसरा, राजस्व रिकॉर्ड जैसे खसरा, खतौनी, जमाबंदी या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR), जिनमें मालिक का नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या, क्षेत्रफल और भूमि की श्रेणी दर्ज होती है। आदर्श स्थिति में दोनों रिकॉर्ड एक-दूसरे से पूरी तरह मेल खाने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता।

नक्शा और रिकॉर्ड में अंतर क्यों आता है?

इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण पुराने सर्वेक्षण और नए डिजिटल रिकॉर्ड के बीच अंतर है। कई राज्यों में दशकों पुराने कागजी नक्शों को डिजिटल रूप दिया गया, जिसके दौरान कुछ त्रुटियां भी दर्ज हो गईं।

इसके अलावा, भूमि बंटवारा, उत्तराधिकार, चकबंदी, सड़क निर्माण, नहर परियोजनाएं या प्राकृतिक बदलावों के बाद रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं हो पाते।

कुछ मामलों में खेत का वास्तविक क्षेत्रफल और रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल अलग-अलग दिखाई देता है। वहीं कई जगह नक्शे में रास्ता दिखता है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उसका उल्लेख नहीं होता।

किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?

रिकॉर्ड में अंतर का सबसे बड़ा नुकसान जमीन मालिक को ही होता है। जब तक खेती सामान्य रूप से चल रही होती है, तब तक यह समस्या नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही जमीन से जुड़ा कोई कानूनी या सरकारी मामला सामने आता है, रिकॉर्ड की खामियां बड़ी परेशानी बन सकती हैं।

भूमि अधिग्रहण में कैसे हो सकता है नुकसान?

यदि सरकार किसी सड़क, रेलवे लाइन, औद्योगिक परियोजना, नहर या अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए जमीन अधिग्रहित करती है, तो मुआवजा राजस्व रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाता है। यदि रिकॉर्ड में क्षेत्रफल कम दर्ज है या नक्शे में सीमा अलग दिखाई गई है, तो अधिग्रहण की वास्तविक स्थिति को लेकर विवाद पैदा हो सकता है।

ऐसी स्थिति में किसान को यह साबित करने में कठिनाई हो सकती है कि वास्तव में उसकी कितनी जमीन प्रभावित हुई है। कई बार गलत रिकॉर्ड के कारण मुआवजा तय होने में देरी भी हो जाती है।

सड़क निर्माण और विकास परियोजनाओं में क्या समस्या आती है?

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली लाइन, नहर और सिंचाई परियोजनाओं के दौरान अक्सर भूमि सीमाओं को लेकर विवाद सामने आते हैं। यदि नक्शे में खेत का रास्ता दिख रहा है लेकिन रिकॉर्ड में उसका उल्लेख नहीं है, तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता सार्वजनिक है या निजी। ऐसे विवाद परियोजनाओं को धीमा कर सकते हैं और कई बार किसानों तथा प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं।

सरकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है असर

आज अधिकांश कृषि योजनाएं डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान रजिस्ट्री (Agristack), फसल बीमा, कृषि सब्सिडी और अन्य योजनाओं में भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाता है।

यदि खसरा संख्या, क्षेत्रफल, नाम या अन्य जानकारी में अंतर मिलता है, तो आवेदन लंबित हो सकता है या भुगतान रुक सकता है।कई किसान महीनों तक यह समझ नहीं पाते कि योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, जबकि असली समस्या रिकॉर्ड की त्रुटि होती है।

कैसे पता करें कि रिकॉर्ड सही है या नहीं?

किसान समय-समय पर अपने खेत का भू-नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड दोनों की जांच कर सकते हैं।

  • राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाएं।
  • खसरा या खाता संख्या दर्ज करें।
  • भू-नक्शा डाउनलोड करें।
  • खतौनी या जमाबंदी से उसका मिलान करें।
  • क्षेत्रफल, सीमाएं, भूमि की श्रेणी और मालिक का नाम जांचें।

यदि कोई अंतर दिखाई देता है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

रिकॉर्ड गलत मिले तो क्या करें?

यदि भू-नक्शा और रिकॉर्ड में अंतर दिखाई दे, तो संबंधित तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग से संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर किसान निम्न कदम उठा सकता है।

सुधार के लिए आवेदन करें : तहसीलदार या संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन दें।

संयुक्त सर्वेक्षण की मांग करें : यदि जमीन की सीमा या क्षेत्रफल को लेकर विवाद है, तो राजस्व विभाग से दोबारा सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज जमा करें

  • पुरानी खतौनी
  • जमाबंदी
  • रजिस्ट्री
  • नक्शा
  • विरासत या नामांतरण से जुड़े दस्तावेज

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

  • कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन और शिकायत प्रणाली भी उपलब्ध है।
  • रिकॉर्ड अपडेट रखना क्यों जरूरी है?
  • भूमि रिकॉर्ड केवल कागजी औपचारिकता नहीं है।
  • यह आपके स्वामित्व, सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, फसल बीमा, मुआवजे और कानूनी अधिकारों का आधार है।
  • यदि रिकॉर्ड सही और अद्यतन है, तो भविष्य में विवाद और आर्थिक नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2026 04:19 pm

Published on:

07 Aug 2026 04:19 pm

Hindi News / News Bulletin / खेत का नक्शा और रिकॉर्ड नहीं मिल रहे? मुआवजा, सड़क और सरकारी योजनाओं में पड़ सकता है बड़ा असर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Patrika Podcast : मां है भगवती

sharir hi brahmand
समाचार

व्हाइट-बॉल दौरे के लिए तैयार दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया के साथ खेली जाएगी टी20 ट्राई सीरीज

Aus vs SA 1st ODI
समाचार

Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

ratlam drugs
रतलाम

Sikar Accident: जयपुर से सुजानगढ़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस ट्रेलर से भिड़ी, 12 यात्री घायल

sikar Bus accident
सीकर

फिल्मी दुनिया में एंट्री का सपना पड़ा भारी, कारोबारी को 12.90 लाख का चूना

local businessman was defrauded
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.