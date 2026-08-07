7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

सीमांत, लघु या बड़ा किसान? आपकी जमीन का आकार तय करता है कई सरकारी लाभ

Farmers classification based on land size : क्या आप जानते हैं कि आपकी जमीन का आकार (हेक्टेयर/एकड़) तय करता है कि आपको कृषि सब्सिडी, लोन और पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं? जानें किसानों की श्रेणियां और अपने अधिकार।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 07, 2026

Definition of marginal and small farmers India

Definition of marginal and small farmers India

क्या आप जानते हैं कि सरकार की कई योजनाओं में किसान की पहचान केवल उसके नाम या खेती करने से नहीं, बल्कि उसकी जमीन के आकार से तय होती है? यही कारण है कि किसी किसान को सीमांत किसान, किसी को लघु किसान और किसी को बड़ा किसान कहा जाता है।

यह वर्गीकरण सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं होता, बल्कि इसी के आधार पर कई सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, पेंशन, कृषि ऋण, बीमा और अन्य सुविधाओं की पात्रता तय की जाती है। यही वजह है कि हर किसान को यह पता होना चाहिए कि वह किस श्रेणी में आता है।

किसान की श्रेणी कैसे तय होती है?

भारत में किसानों का वर्गीकरण आमतौर पर उनके पास मौजूद या परिचालन (Operational Holding) भूमि के आकार के आधार पर किया जाता है। कृषि जनगणना के अनुसार किसानों को मुख्य रूप से पांच श्रेणियों में बांटा जाता है-

🌾 किसान श्रेणी📏 भूमि का आकार
सीमांत किसान1 हेक्टेयर से कम
लघु किसान1 से 2 हेक्टेयर
अर्द्ध-मध्यम किसान2 से 4 हेक्टेयर
मध्यम किसान4 से 10 हेक्टेयर
बड़ा किसान10 हेक्टेयर से अधिक

ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 हेक्टेयर लगभग 2.47 एकड़ के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यदि किसी किसान के पास 2.47 एकड़ से कम भूमि है, तो वह सीमांत किसान की श्रेणी में आएगा।

सीमांत और लघु किसान कौन हैं?

भारत की कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से छोटे किसानों पर आधारित है। देश में अधिकांश किसान सीमांत और लघु श्रेणी में आते हैं। इनके पास खेती योग्य जमीन कम होती है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता, आय और निवेश की संभावनाएं भी सीमित रहती हैं। इसी वजह से सरकार की कई योजनाएं विशेष रूप से इन्हीं किसानों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।

क्या सिंचित और असिंचित भूमि से भी फर्क पड़ता है?

कुछ कानूनों और योजनाओं में केवल भूमि का क्षेत्रफल ही नहीं, बल्कि भूमि की सिंचाई स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े कुछ प्रावधानों में सिंचित और असिंचित भूमि के लिए अलग-अलग मानक अपनाए जाते हैं। क्योंकि एक हेक्टेयर सिंचित भूमि की उत्पादन क्षमता कई बार एक हेक्टेयर असिंचित भूमि से कहीं अधिक होती है। इसलिए कुछ योजनाओं और कानूनी मामलों में जमीन का आकार और उसकी सिंचाई स्थिति दोनों को ध्यान में रखा जाता है।

सरकार के लिए यह वर्गीकरण क्यों जरूरी है?

सभी किसानों की आर्थिक स्थिति समान नहीं होती। जिस किसान के पास आधा हेक्टेयर जमीन है और जिस किसान के पास 15 हेक्टेयर जमीन है, दोनों की जरूरतें और चुनौतियां अलग-अलग होती हैं। सरकार इसी आधार पर योजनाएं तैयार करती है ताकि सहायता उन किसानों तक पहुंच सके जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इनमें कई बार सीमांत और लघु किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

  • पेंशन योजनाएं
  • फसल बीमा
  • कृषि सब्सिडी
  • ब्याज सहायता
  • कृषि उपकरण अनुदान
  • किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सुविधाएं

छोटे किसानों के सामने क्या चुनौतियां हैं?

कम भूमि होने का सीधा असर किसान की आय पर पड़ता है। सीमांत और लघु किसान अक्सर निम्न समस्याओं का सामना करते हैं -

  • सीमित उत्पादन
  • कम आय
  • आधुनिक मशीनों तक कम पहुंच
  • सिंचाई सुविधाओं की कमी
  • ऋण प्राप्त करने में कठिनाई
  • बाजार तक सीमित पहुंच

यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ छोटे किसानों को कृषि नीतियों का केंद्र मानते हैं।

देश में कितने हैं सीमांत और लघु किसान?

भारत में किसानों का बड़ा हिस्सा छोटी जोतों पर खेती करता है। कृषि जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि सीमांत और लघु किसान कुल किसानों का लगभग 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। हालांकि संख्या में इनकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन कुल कृषि भूमि का हिस्सा इनके पास अपेक्षाकृत कम है। इसका मतलब है कि देश की खेती का बड़ा भार छोटे किसानों के कंधों पर है।

किसान को अपनी श्रेणी क्यों पता होनी चाहिए?

कई किसान अपनी जमीन की श्रेणी के बारे में जानकारी नहीं रखते। नतीजा यह होता है कि वे उन योजनाओं के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते जिनके लिए वे पात्र हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है। वह लघु किसान की श्रेणी में आता है। यदि उसे यह जानकारी नहीं है, तो वह उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा जो विशेष रूप से लघु किसानों के लिए बनाई गई हैं। इसलिए अपनी भूमि का सही क्षेत्रफल और श्रेणी जानना बेहद जरूरी है।

अपनी भूमि की श्रेणी कैसे जानें?

किसान अपने भूमि रिकॉर्ड की मदद से आसानी से यह पता लगा सकते हैं। इसके लिए -

  • खतौनी या जमाबंदी देखें।
  • कुल भूमि क्षेत्रफल की जानकारी लें।
  • हेक्टेयर या एकड़ में क्षेत्रफल की गणना करें।
  • स्थानीय लेखपाल, पटवारी या कृषि विभाग से पुष्टि करें।
  • पंचायत या कृषि कार्यालय से अपनी श्रेणी की जानकारी प्राप्त करें।

यदि भूमि अलग-अलग खसरा नंबरों में दर्ज है, तो कुल क्षेत्रफल जोड़कर श्रेणी तय करनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2026 04:40 pm

Published on:

07 Aug 2026 04:40 pm

Hindi News / News Bulletin / सीमांत, लघु या बड़ा किसान? आपकी जमीन का आकार तय करता है कई सरकारी लाभ

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Patrika Podcast : मां है भगवती

sharir hi brahmand
समाचार

व्हाइट-बॉल दौरे के लिए तैयार दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया के साथ खेली जाएगी टी20 ट्राई सीरीज

Aus vs SA 1st ODI
समाचार

Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

ratlam drugs
रतलाम

Sikar Accident: जयपुर से सुजानगढ़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस ट्रेलर से भिड़ी, 12 यात्री घायल

sikar Bus accident
सीकर

फिल्मी दुनिया में एंट्री का सपना पड़ा भारी, कारोबारी को 12.90 लाख का चूना

local businessman was defrauded
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.