सीमांत, लघु या बड़ा किसान? आपकी जमीन का आकार तय करता है कई सरकारी लाभ

कई किसान अपनी जमीन की श्रेणी के बारे में जानकारी नहीं रखते। नतीजा यह होता है कि वे उन योजनाओं के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते जिनके लिए वे पात्र हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है। वह लघु किसान की श्रेणी में आता है। यदि उसे यह जानकारी नहीं है, तो वह उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा जो विशेष रूप से लघु किसानों के लिए बनाई गई हैं। इसलिए अपनी भूमि का सही क्षेत्रफल और श्रेणी जानना बेहद जरूरी है।