Dausa Crime: एसबीआई ATM लूट की कोशिश का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, वारदात में शामिल कार जब्त

पुलिस के अनुसार 12-13 जुलाई 2026 की रात तीन बदमाश कार से सिकराय पहुंचे थे। उन्होंने पहले इलाके की रेकी की और फिर एटीएम बूथ का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए। इसके बाद लोहे की रॉड से एटीएम मशीन का कैश बॉक्स निकालने का प्रयास किया, लेकिन करीब पांच से दस मिनट तक मशक्कत करने के बावजूद वे सफल नहीं हो सके। इस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने पर आरोपी वारदात अधूरी छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि, उनकी पूरी गतिविधि एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी।