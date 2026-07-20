CJP Protest: आंदोलनकारियों के समीप आने के बाद पीएम मोदी संसद से हुए रवाना, वीडियो आया सामने

बता दें कि इससे पहले सोमवार को अभिजीत दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आग्रह पर अपना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद दीपके ने उनके समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया था।