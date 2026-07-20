‘चलो संसद’ मार्च पर दिल्ली में हाई अलर्ट, कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद

CJP Protest Update: संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली में भारी हंगामा शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई। जंतर-मंतर पर अचानक जुटी हजारों युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए स्थिति और न बिगड़े।