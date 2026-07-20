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‘चलो संसद’ मार्च पर दिल्ली में हाई अलर्ट, कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद

CJP Protest At Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के 'चलो संसद' मार्च को लेकर भारी हंगामा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद।
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 20, 2026

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दिल्ली के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद | (Photo-IANS)

CJP Protest Update: संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली में भारी हंगामा शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई। जंतर-मंतर पर अचानक जुटी हजारों युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए स्थिति और न बिगड़े।

भारी सुरक्षा के बीच कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद

जंतर-मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन के चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जंतर-मंतर और संसद के आसपास के संवेदनशील इलाकों सहित कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित किए जाने की खबर है। इस आंदोलन को देखते हुए मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है।

संसद के मुख्य गेट पर बढ़ा दी गई सुरक्षा

संसद सत्र के दौरान जब प्रधानमंत्री और तमाम सांसद अंदर मौजूद थे, तभी प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हुजूम सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे।

राजीव चौक और मंडी हाउस में मची अफरातफरी

इससे पहले प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में घुस गए। सुबह 10 बजे कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक भी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

अभिजीत दीपके ने खत्म की भूख हड़ताल, आंदोलन स्थगित

इस बीच, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत चल रही है, तब तक उन्होंने आंदोलनकारियों से आंदोलन को स्थगित रखने को कहा है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दूसरी ओर, सोनम वांगचुक ने भी अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें 'संसद मार्च में जाना है, इसलिए डिस्चार्ज करें।'

‘इन 3 शर्तों पर खत्म करूंगा अनशन’, सोनम वांगचुक का ऐलान, इधर संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात

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CJP parliament march, Safdarjung Hospital Delhi

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Updated on:

20 Jul 2026 02:08 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘चलो संसद’ मार्च पर दिल्ली में हाई अलर्ट, कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद

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