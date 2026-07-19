Sonam Wangchuk News : पत्नी के जरिए देश की जनता को बड़ा संदेश, 20 जुलाई के मार्च को बताया ‘दूसरी आजादी का आंदोलन’

अस्पताल के आईसीयू वार्ड में नजरबंद सोनम वांगचुक ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो के जरिए देश की जनता को एक कड़ा संदेश भेजा है। वांगचुक ने आगामी 20 जुलाई (सोमवार) को होने वाले संसद मार्च को देश की "दूसरी आजादी का आंदोलन" करार दिया है। उन्होंने देश के युवाओं और नागरिकों से अपील की है कि वे इस मार्च को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। उनकी पत्नी ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल से नहीं निकलने दिया, तो वह खुद इस संसद कूच की अगुवाई करेंगी।