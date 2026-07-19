महिला डॉक्टर से मारपीट मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने किया सरेंडर, 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे (Ravindra Ghuge) और जस्टिस गौतम अंखड़ (Gautam Ankhad) की खंडपीठ ने कल्याण मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई म्हात्रे की जमानत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि आरोपी का नाम 18 आपराधिक मामलों में दर्ज है, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं।