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सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया तो वायरल होने लगा नरेंद्र मोदी का पुराना दुख और आक्रोश भरा भाषण

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जानें क्या है पूरा मामला और सोशल मीडिया पर क्यों हो रही चर्चा।
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नई दिल्ली

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Satya Brat Tripathi

Jul 19, 2026

sonam wangchuk pm modi old video viral

पीएम मोदी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Photo- IANS)

PM Narendra Modi Old Video Viral: अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अनशन को लोकतांत्रिक विरोध का माध्यम बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मोदी बल प्रयोग की घटनाओं पर दुख जताते हुए तत्कालीन सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस पुराने बयान को सोनम वांगचुक मामले से जोड़कर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है।

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'पुरानी यादें, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध प्रदर्शनों पर बात किया करते थे।' वहीं, एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'ये उन दिनों की बात है, जब नरेंद्र मोदी अनशन और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को भारतीयों का हक समझते थे और अनशन के समर्थन में हुआ करते थे।' लवली नाम की एक यूजर ने लिखा, 'नरेंद्र मोदी जब अनशन के पक्ष में हुआ करते थे… जब वे अनशन के विरुद्ध कार्रवाई और बल प्रयोग पर दुखी हुआ करते थे।'

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Updated on:

19 Jul 2026 09:42 am

Published on:

19 Jul 2026 09:42 am

Hindi News / National News / सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया तो वायरल होने लगा नरेंद्र मोदी का पुराना दुख और आक्रोश भरा भाषण

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