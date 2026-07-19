सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया तो वायरल होने लगा नरेंद्र मोदी का पुराना दुख और आक्रोश भरा भाषण

PM Narendra Modi Old Video Viral: अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अनशन को लोकतांत्रिक विरोध का माध्यम बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मोदी बल प्रयोग की घटनाओं पर दुख जताते हुए तत्कालीन सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस पुराने बयान को सोनम वांगचुक मामले से जोड़कर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है।