भारत में सक्रिय हुआ मानसून, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती सिस्टम का असर अब उत्तर भारत में साफ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है।