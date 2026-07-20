20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Tripura DGP Anurag Dhankar Dies: त्रिपुरा पुलिस मुख्यालय में DGP अनुराग धनखड़ की मौत, सुरक्षा तंत्र में मचा हड़कंप

Anurag Dhankar Found Dead: त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ का शव अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिलने से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। शुरुआती जानकारी सीमित है, लेकिन घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Jul 20, 2026

Tripura DGP Anurag Dhankar Dies

Tripura DGP Anurag Dhankar Dies : अगरतला पुलिस मुख्यालय में DGP का शव मिलने से मची सनसनी, जांच के बाद ही साफ होगी मौत की वजह (फोटो सोर्स:@policemedianews)

Tripura DGP Anurag Dhankar Found Dead: त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। शुरुआती जांच में सर्विस पिस्टल से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की हर कड़ी खंगाली जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मुख्यालय में अफरा-तफरी मच गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल उन्हें अगरतला के गोविंद बल्लभ पंत (जीबी) अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।

2025 में संभाली थी त्रिपुरा पुलिस की कमान

अनुराग धनखड़ ने वर्ष 2025 में त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पदभार संभाला था। अपने प्रशासनिक अनुभव और सख्त कार्यशैली के कारण उन्हें एक सक्षम पुलिस अधिकारी माना जाता था। उनकी अचानक हुई मौत ने न केवल त्रिपुरा बल्कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को भी स्तब्ध कर दिया है।

यूपी के बागपत से निकलकर आईपीएस तक का सफर

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले अनुराग धनखड़ 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी थे। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभाईं। त्रिपुरा में डीजीपी बनने के बाद भी उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई पहल की थीं।

सर्विस पिस्टल से गोली चलने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, घटना में उनकी सरकारी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि पुलिस ने अभी तक फॉरेंसिक जांच पूरी नहीं की है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, हथियार की जांच और अन्य तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि घटना के समय डीजीपी कार्यालय में कौन-कौन मौजूद था, आखिरी बार उन्होंने किससे बातचीत की थी और क्या कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ था जो इस मामले से जुड़ा हो सकता है।

डीजीपी जैसे सर्वोच्च पुलिस पद पर बैठे अधिकारी की अचानक हुई मौत ने पूरे पुलिस तंत्र को झकझोर दिया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि यह आत्महत्या है, तो इसके पीछे की वजह क्या थी। इसका जवाब अब जांच एजेंसियों की विस्तृत पड़ताल और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 02:09 pm

Published on:

20 Jul 2026 01:45 pm

Hindi News / National News / Tripura DGP Anurag Dhankar Dies: त्रिपुरा पुलिस मुख्यालय में DGP अनुराग धनखड़ की मौत, सुरक्षा तंत्र में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

डेंगू के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता, पहली वैक्सीन QDENGA को मिली DCGI से मंजूरी

Dengue
राष्ट्रीय

CJP के प्रदर्शन पर सासंद कंगना रनौत की दो टूक, बोलीं- सरकार कैसी चलानी है ये वो तय नहीं कर सकते

Kangana Ranaut On CJP Protest
मनोरंजन

Parliament Monsoon Session: TMC सांसद सौगत रॉय का बागी सांसदों पर हमला, बोले- ‘ये गद्दार हैं, BJP-NDA के साथ चले गए’

Saugata Roy on rebel TMC MPs
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में नई भाषा नीति: सरकारी दफ्तरों में अब बांग्ला भाषा अनिवार्य, एक सितंबर से होगी लागू

Bangla language mandatory in west bengal government offices.
राष्ट्रीय

CJP Protest: गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संसद की बढ़ाई गई सुरक्षा

High security at Parliament
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.