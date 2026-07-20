Tripura DGP Anurag Dhankar Dies: त्रिपुरा पुलिस मुख्यालय में DGP अनुराग धनखड़ की मौत, सुरक्षा तंत्र में मचा हड़कंप

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले अनुराग धनखड़ 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी थे। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभाईं। त्रिपुरा में डीजीपी बनने के बाद भी उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई पहल की थीं।