‘अमेरिका ने अगर शांति समझौते का किया उल्लंघन तो बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान’, गालिबफ ने दी चेतावनी

अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) अब पूरी तरह खुल गया है। साथ ही अमेरिका ने भी इस रणनीतिक जलमार्ग से और ईरानी पोर्ट्स से अपनी नेवी की नाकेबंदी हटा दी है। इसके बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। मरीन-ट्रैफिक ट्रैकर ने दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते से पहले और बाद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शांति समझौते से पहले और बाद में इस जलमार्ग से गुज़र रहे जहाजों की संख्या में काफी अंतर है। होर्मुज स्ट्रेट के खुलने की वजह से दुनियाभर में फैला तेल-गैस का संकट भी जल्द दूर होने की उम्मीद है।