अमेरिका से शांति समझौते का ईरान को होगा ज़बरदस्त फायदा, तेल का उत्पादन-निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था होगी मज़बूत

अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को पूरी तरह से खोल दिया गया है और अमेरिकी नाकेबंदी भी हटा दी गई है। इससे तेल से लदे जहाजों की आवाजाही पहले की तरह बिना किसी परेशानी के हो सकेगी और इसके बढ़ने की भी उम्मीद है। ईरान में तेल के बड़े भंडार हैं और उसकी उत्पादन क्षमता भी काफी ज़्यादा है। अमेरिका की तरफ से ईरान की जब्त संपत्ति/धनराशि को छोड़ने के बाद ईरान इसका इस्तेमाल अपने तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान को तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में भी राहत दी है। इससे ईरान का तेल निर्यात भी बढ़ेगा। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेज़री विभाग ईरानी तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और डेरिवेटिव्स के निर्यात के लिए वेवर्स जारी करेगा। इसमें बैंकिंग लेनदेन, बीमा और परिवहन सेवाएं भी शामिल हैं। इससे तेल का निर्यात और ज़्यादा आसान होगा।