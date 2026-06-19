लेबनान में हत्याओं को रोकने के लिए अमेरिका को बनाना होगा लेबनान पर दबाव, फ्रांस के विदेश ने दी बड़ी सलाह

लेबनान में जंग के दौरान 4 इज़रायली सैनिकों के मारे जाने की घोषणा के बाद इज़रायल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर (Itamar Ben-Gvir) ने पूरे लेबनान को जलाने की बात कही है। ग्वीर ने बयान जारी करते हुए कहा, "अमेरिकियों का पूरा सम्मान करते हुए भी, इज़रायल को पूरी दुनिया को यह साफ़ कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा दांव पर नहीं है। पूरे लेबनान को जला देना चाहिए। इज़रायल के नागरिकों और इज़रायली सैनिकों की सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज़ है और यह प्रतिबद्धता किसी भी दूसरी बात से ज़्यादा अहम है। मैंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमारी निजी मुलाकातों में भी कहा था कि इज़रायली माँ के हर आंसू का बदला लेने के लिए लेबनान की हज़ारों माताओं को रुलाना चाहिए। लेबनान में इज़रायल को आक्रामक होना होगा। आतंक को पूरी तरह खत्म करना होगा और इसे कुचल देना चाहिए।"