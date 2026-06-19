19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका का बड़ा दावा: इजरायल-हिजबुल्लाह में सीजफायर पर सहमति, शुक्रवार शाम 4 बजे से होगा लागू

America का बड़ा दावा, इजरायल और हिजबुल्लाह में सीजफायर पर सहमति बन गई है। शुक्रवार शाम 4 बजे से युद्धविराम लागू होगा, ईरान की भी अहम भूमिका बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

Jun 19, 2026

Israeli PM Benjamin Netanyahu and US President Trump

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप (इमेज सोर्स: ANI)

Israel Hezbollah Ceasefire: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजरायल और हिजबुल्लाह ने युद्धविराम पर सहमति बना ली है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह सीजफायर शुक्रवार शाम 4 बजे स्थानीय समय से लागू होगा। अधिकारी ने कहा, 'हिजबुल्लाह और इजराइल युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं।' उन्होंने बताया कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से इस समझौते को आगे बढ़ाया है। अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार को हुए हमलों के बाद अब इजरायल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम की स्थिति में हैं।

सीजफायर से पहले लेबनान में 18 लोगों की मौत

युद्धविराम की खबर ऐसे समय आई है जब दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तेज बनी हुई थी। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर रातभर हमले किए। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई, जबकि 33 लोग घायल हुए।

वहीं, इजरायली सेना ने बताया कि दक्षिण लेबनान में जारी युद्ध के दौरान उसके चार सैनिक मारे गए हैं। मरने वालों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। सेना ने यह भी कहा कि एक विस्फोटक ड्रोन हमले में पांच अन्य सैनिक घायल हुए हैं।

युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच बढ़ी चिंता

अमेरिका और अन्य देशों की कोशिशों के बीच यह समझौता हुआ है, लेकिन हाल की हिंसा ने इसके लागू होने को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। प्रस्तावित समझौते में सभी मोर्चों पर तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा युद्ध भी शामिल है। इससे पहले इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार हमले होते रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया था।

ट्रंप ने सभी मोर्चों पर युद्धविराम की जताई उम्मीद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में सभी मोर्चों पर पूरी तरह युद्धविराम की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने सभी पक्षों से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपील की। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि हम सभी मोर्चों पर पूर्ण युद्धविराम की अपेक्षा करते हैं, जिसमें लेबनान, हिजबुल्लाह और इजरायल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही गुरुवार से 60 दिनों की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत जारी

इस समझौते के बीच ईरान से जुड़ा मुद्दा भी चर्चा में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी सांसदों की बैठक में बताया कि ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी को अपने परमाणु स्थलों के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेगा। हालांकि, व्हाइट हाउस ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को ईरान के आमंत्रण से जुड़े सवालों पर सीधे जवाब नहीं दिया।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि समझौते के तहत ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने की लिखित प्रतिबद्धता देनी होगी। वहीं, IAEA की ओर से इस मामले पर तुरंत कोई बयान नहीं आया है।

क्या इजरायल मानेगा ईरान-US पीस डील? भारत में इजरायली राजदूत ने दिया बड़ा जवाब

ये भी पढ़ें
iran

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Jun 2026 08:23 pm

Published on:

19 Jun 2026 07:52 pm

Hindi News / World / अमेरिका का बड़ा दावा: इजरायल-हिजबुल्लाह में सीजफायर पर सहमति, शुक्रवार शाम 4 बजे से होगा लागू

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कौन है Covid 19 फैलाने वाली चीन की वुहान लैब को फंडिंग करने वाला अमेरिकी मास्टर माइंड फाउसी

Covid 19 Big News
विदेश

लेबनान पर इजरायली हमले के बाद सख्त हुआ ईरान, अमेरिकी डील के बाद हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान

Middle East Tensions
विदेश

बार-बार सीजफायर तोड़ रहा हिजबुल्लाह, ईरान भी दे रहा साथ, इजरायल ने नए दावे के साथ लेबनान में 80 जगहों पर बोला हमला

IDF Hezbollah attack
विदेश

लेबनान में हत्याओं को रोकने के लिए अमेरिका को बनाना होगा लेबनान पर दबाव, फ्रांस के विदेश ने दी बड़ी सलाह

Jean-Noel Barrot
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की इज़रायल को नहीं परवाह, लेबनान पर हमले में ली 16 लोगों की जान

Israel bombs Lebanon
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.