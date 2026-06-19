अमेरिका का बड़ा दावा: इजरायल-हिजबुल्लाह में सीजफायर पर सहमति, शुक्रवार शाम 4 बजे से होगा लागू

Israel Hezbollah Ceasefire: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजरायल और हिजबुल्लाह ने युद्धविराम पर सहमति बना ली है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह सीजफायर शुक्रवार शाम 4 बजे स्थानीय समय से लागू होगा। अधिकारी ने कहा, 'हिजबुल्लाह और इजराइल युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं।' उन्होंने बताया कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से इस समझौते को आगे बढ़ाया है। अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार को हुए हमलों के बाद अब इजरायल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम की स्थिति में हैं।