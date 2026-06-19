वुहान लैब को पैसे देकर Covid फैलाने वाला अमेरिकी मास्टर माइंड फाउसी कौन? 7 साल तक US सरकार ने क्यों दबाए रखा राज?

वे व्हिसलब्लोअर जिन्हें निदेशक तुलसी गबार्ड ने खुफिया समुदाय के महानिरीक्षक का हवाला​ दिया है। एक ठेकेदार को ओडीएनआई के सामने व्हिसलब्लोअर के रूप में सामने आने के कुछ ही दिनों बाद बर्खास्त कर दिया गया। प्रबंधकों ने प्रयोगशाला रिसाव की परिकल्पना का समर्थन करने वाले विश्लेषकों को याद दिलाया कि नेतृत्व ही यह तय करेगा कि किन विश्लेषकों को पदोन्नति मिलेगी। साफ मैसेज था कि हेरफेर किए गए निष्कर्ष से असहमति जताने पर कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। आरोप है कि वरिष्ठ नेताओं ने मुखबिरों के लिए बाधाएं पैदा कीं, शिकायत प्रक्रिया खत्म करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि मैनेजर या वकील ओडीएनआई की बैठकों में मौजूद रहें, ताकि उन्हें डराने-धमकाने का माहौल बना जा सके।