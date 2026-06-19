बार-बार सीजफायर तोड़ रहा हिजबुल्लाह, ईरान भी दे रहा साथ, इजरायल ने नए दावे के साथ लेबनान में 80 जगहों पर बोला हमला

इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह बार-बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था, जिसके बाद IDF ने दक्षिणी लेबनान और नबातिया इलाके में बड़ी कार्रवाई की। IDF ने कहा कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के 80 से ज्यादा ठिकानों, कमांड सेंटरों, रॉकेट लॉन्च करने वाली जगहों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना के मुताबिक, इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। सेना ने यह भी दावा किया कि यह हमला हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमलों के जवाब में किया गया।