19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ahmedabad Plane Crash: पायलट संगठन बड़ा दावा, फ्यूल स्विच नहीं बल्कि बिजली की खराबी बनी हादसे की वजह

Ahmedabad Plane Crash Report: पायलट संगठन ने नए सिम्युलेटर डेटा के आधार पर दावा किया है कि अहमदाबाद विमान हादसा फ्यूल स्विच नहीं, बल्कि बड़ी इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण हुआ। संगठन ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बोइंग एक्सपर्ट्स को दूर रखने का आरोप लगाया और अपना डेटा अधिकारियों को सौंपने की बात कही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 20, 2026

Ahmedabad Plane Crash report

Ahmedabad Plane Crash(Photo-X/@narendramodi)

Ahmedabad Plane Crash Report: पायलटों के संगठन फैडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआइपी) ने नए सिम्युलेटर डेटा के आधार पर दावा किया है कि अहमदाबाद में पिछले साल 12 जून को हुए प्लेन क्रैश की वजह विमान के सिस्टम में बिजली की बड़ी खराबी थी। एफआइपी के अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा ने प्रेस वार्ता में कहा कि संगठन ने हाल ही उस फ्लाइट के वजन, बैलेंस और मौसम की स्थितियों को हूबहू दोहराते हुए सिम्युलेटर टेस्ट किए। यह टेस्ट साबित करते हैं कि मैन्युअल रूप से फ्यूल बंद करने पर बैकअप टरबाइन को नीचे गिरने में पूरे 18 सेकंड लगते हैं। मैन्युअल शटडाउन की स्थिति में चार सेकंड की आधिकारिक टाइमलाइन भौतिक और तकनीकी रूप से असंभव है। बैकअप टरबाइन इतनी तेजी से इसलिए चालू हुआ क्योंकि इंजन बंद होने से पहले ही बिजली की एक बड़ी खराबी ने विमान को बेकार कर दिया था।

जानें डिटेल्स


फेडरेशन का दावा है कि इसी सिस्टम की खराबी ने इंजन स्विच को ट्रिप किया और आखिरकार विमान को नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली खराबी का तर्क दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री के इस कथन से भी मेल खाता है कि विमान गिरने से पहले केबिन की लाइटें टिमटिमा कर धीमी हो रही थीं। गौरतलब है कि विमान दुर्घटना की आधिकारिक जांच कर रहे विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) ने अंतिम जांच रिपोर्ट अभी नहीं दी है।

आरोप भी लगाए


कैप्टन रंधावा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विमान दुर्घटना की जांच कर रहे सरकारी अधिकारियों ने बोइंग के विशेषज्ञ कैप्टन आरएस संधू को जानबूझकर वास्तविक जांच प्रक्रिया और परीक्षणों से दूर रखा। उनके अनुसार, कैप्टन संधू के पास इस तरह की तकनीकी जानकारी और अनुभव था, जो उस दावे को चुनौती दे सकता था जिसमें कहा गया कि विमान के फ्यूल स्विच को जानबूझकर बंद किया गया था। रंधावा का कहना है कि यदि संधू को जांच में शामिल किया जाता, तो कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर अलग निष्कर्ष सामने आ सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके संगठन ने इस मामले से संबंधित सिम्युलेटर परीक्षणों का पूरा डेटा और उसके नतीजे आधिकारिक रूप से बोइंग तथा सरकारी विमानन एजेंसी को सौंप दिए हैं। रंधावा के मुताबिक, यह जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण है और इससे दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद मिल सकती है।

क्या है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट ? रोक लगाने के लिए कांग्रेस-CPI ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा ? उद्धव-शरद पीछे क्यों हटे

ये भी पढ़ें
Bombay High Court News

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Jun 2026 12:47 am

Hindi News / National News / Ahmedabad Plane Crash: पायलट संगठन बड़ा दावा, फ्यूल स्विच नहीं बल्कि बिजली की खराबी बनी हादसे की वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पार्टी पूरी तरह बिखरने के कगार पर, इसलिए इमोशनल बातें कर रहे उद्धव ठाकरे’, शिवसेना नेता ने कांग्रेस में शामिल होने का कर दिया दावा

Uddhav Thackeray latest statement
राष्ट्रीय

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के पहुंचने पर कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े

Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

IMD का बड़ा अलर्ट: कहीं बर्फबारी के साथ भारी बारिश, कहीं लू और भीषण गर्मी का प्रकोप

weather
राष्ट्रीय

‘उन्हें अपने ऊपर फेंके जा रहे अंडों से डर लगता है’, महुआ मोइत्रा पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष

Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

‘कांग्रेस के साथ हमारे बड़े राजनीतिक मतभेद रहे’, उद्धव ठाकरे को क्यों कहना पड़ा ऐसा? जनता से भी मांगी माफी

Uddhav Thackery Shiv Sena split
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.