IMD का बड़ा अलर्ट: कहीं बर्फबारी के साथ भारी बारिश, कहीं लू और भीषण गर्मी का प्रकोप

पिछले 24 घंटों के दौरान देश का सबसे अधिक तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। यहां 19 और 20 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने, दोपहर या शाम को गरज-चमक और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में इस सप्ताहांत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।