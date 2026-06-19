19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD का बड़ा अलर्ट: कहीं बर्फबारी के साथ भारी बारिश, कहीं लू और भीषण गर्मी का प्रकोप

Weather Alert: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं ओलावृष्टि और भारी बारिश का खतरा है, तो कहीं लू और तेज आंधी का असर। जानिए आपके राज्य का ताजा मौसम अपडेट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 19, 2026

weather

मौसम का डबल अटैक: पहाड़ों में ओलावृष्टि, राजस्थान में 70 किमी/घंटा की आंधी का अलर्ट (सोर्स: पत्रिका फाइल फोटो)

Monsoon Alert: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं ओलावृष्टि तथा राजस्थान में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग की शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार को कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश (21 सेंटीमीटर या उससे अधिक) हो सकती है।

जानिए किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

विभाग के अनुसार, मानसून के 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दस्तक देने के आसार हैं। वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी सीमा हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त, कोंकण और गोवा में 22 से 25 जून के बीच तथा तटीय कर्नाटक और केरल में भी अगले कुछ दिनों में व्यापक बारिश की चेतावनी दी गयी है।

विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप अभी जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 जून तक लू चलने का प्रबल अनुमान है। बिहार में 22 जून तक तथा तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में 20 जून तक लू की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मौसम बेहद गर्म और उमस भरा रहेगा।

पिछले 24 घंटों के दौरान देश का सबसे अधिक तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। यहां 19 और 20 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने, दोपहर या शाम को गरज-चमक और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में इस सप्ताहांत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

इस बीच, खराब मौसम और तेज हवाओं के मद्देनजर मछुआरों को 19 से 24 जून के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में न जाने की सख्त सलाह दी गयी है।

किसानों के लिए जारी विशेष कृषि परामर्श

किसानों के लिए जारी विशेष कृषि परामर्श के तहत पहाड़ी राज्यों में फलों के बागानों को ओलों से बचाने के लिए हेलनेट का उपयोग करने को कहा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों और केरल में भारी बारिश के कारण खेतों में जलभराव रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तथा ओडिशा जैसे उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई और शेड नेट का उपयोग करने को कहा गया है।

बार-बार सीजफायर तोड़ रहा हिजबुल्लाह, ईरान भी दे रहा साथ, इजरायल ने नए दावे के साथ लेबनान में 80 जगहों पर बोला हमला

ये भी पढ़ें
IDF Hezbollah attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IMD latest forecast

weather alert

मौसम समाचार

weather report

Published on:

19 Jun 2026 10:14 pm

Hindi News / National News / IMD का बड़ा अलर्ट: कहीं बर्फबारी के साथ भारी बारिश, कहीं लू और भीषण गर्मी का प्रकोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के पहुंचने पर कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े

Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

‘उन्हें अपने ऊपर फेंके जा रहे अंडों से डर लगता है’, महुआ मोइत्रा पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष

Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

‘कांग्रेस के साथ हमारे बड़े राजनीतिक मतभेद रहे’, उद्धव ठाकरे को क्यों कहना पड़ा ऐसा? जनता से भी मांगी माफी

Uddhav Thackery Shiv Sena split
राष्ट्रीय

लद्दाख-हरिद्वार समेत ‘Yoga Day 2026’ के लिए 12 स्थानों का चयन, कोलकाता से पीएम मोदी देंगे खास संदेश

pm modi
राष्ट्रीय

उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लगया आरोप, कहा- देश को लूटा जा रहा है, हमारी 4000 EVM जला दी गईं

Arvind Sawant
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.