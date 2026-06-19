लद्दाख-हरिद्वार समेत ‘Yoga Day 2026’ के लिए 12 स्थानों का चयन, कोलकाता से पीएम मोदी देंगे खास संदेश

International Yoga Day Celebration: भारत में योग एक प्राचीन परंपरा है। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। 21 जून 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को इस बार खास और भव्य बनाने की तैयारी की गई है। इस वर्ष की थीम ‘योग फॉर हेल्दी एजिंग’ रखी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन कोलकाता में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे और योग सत्र का नेतृत्व करेंगे।