20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग, लोकसभा स्पीकर से मिलकर क्या-क्या बोले अभिषेक बनर्जी?

अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा- राजनीति में जीत-हार लगी रहती है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, घर से बाहर नहीं निकलूंगा, भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, तो भाजपा से हाथ मिलाकर अपना विवेक बेच दूंगा- ऐसी राजनीति करने वालों को बंगाल में कोई जगह नहीं है।