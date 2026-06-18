अभिषेक बनर्जी को गिरफ़्तार कर सकती है पुलिस, ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट का बड़ा झटका

Abhishek Banerjee टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी Mamata Banerjee के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मप्र हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी मांग निरस्त कर दी। इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ़्तारी की आशंका बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के भतीजे की गिरफ़्तारी पर लगी रोक हटा दी है। अभिषेक बनर्जी पर एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को 'गुंडा' कहने का आरोप है। इसपर आकाश ने सन 2021 में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के अरेस्ट वारंट पर लगी रोक हटा दी।