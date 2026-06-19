‘विकसित भारत रोजगार योजना ने दिए 70 लाख रोजगार’, PM नरेंद्र मोदी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के जरिए देश में 70 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। साथ ही, नौकरी पाने वाले इन युवाओं को भविष्य की सुरक्षा (सोशल सिक्योरिटी कवरेज) भी दी गई है। केंद्र सरकार उन कंपनियों और मालिकों को लगातार बढ़ावा दे रही है, जो अपने यहाँ नए रोजगार या नौकरियां पैदा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह योजना पहली बार नौकरी खोजने वाले युवाओं और कंपनियों (इंडस्ट्री) के बीच एक मजबूत पुल (माध्यम) की तरह काम करती है, ताकि युवाओं को उनकी पहली नौकरी आसानी से मिल सके।