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‘विकसित भारत रोजगार योजना ने दिए 70 लाख रोजगार’, PM नरेंद्र मोदी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख नौकरियां पैदा कीं और लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Jun 19, 2026

PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के जरिए देश में 70 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। साथ ही, नौकरी पाने वाले इन युवाओं को भविष्य की सुरक्षा (सोशल सिक्योरिटी कवरेज) भी दी गई है। केंद्र सरकार उन कंपनियों और मालिकों को लगातार बढ़ावा दे रही है, जो अपने यहाँ नए रोजगार या नौकरियां पैदा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह योजना पहली बार नौकरी खोजने वाले युवाओं और कंपनियों (इंडस्ट्री) के बीच एक मजबूत पुल (माध्यम) की तरह काम करती है, ताकि युवाओं को उनकी पहली नौकरी आसानी से मिल सके।

20 लाख युवाओं ने पूरे किए छह महीने

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 70 लाख युवाओं में से 20 लाख ने अपनी पहली नौकरी में छह महीने पूरे कर लिए है। आज इनमें से करीब 10 लाख युवाओं को अपनी पहली नौकरी में छह महीने पूरे करने के बाद इस योजना के तहत इंसेंटिव मिला है। उनके बैंक खातों में सीधे 2,000 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। यह रकम सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह उनकी कड़ी मेहनत की पहचान है।

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Updated on:

19 Jun 2026 06:59 pm

Published on:

19 Jun 2026 06:25 pm

Hindi News / National News / ‘विकसित भारत रोजगार योजना ने दिए 70 लाख रोजगार’, PM नरेंद्र मोदी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

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