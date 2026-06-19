‘चाहे आप सहमत हों या न हों, उनका एक विजन है’, पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हुए शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि केरल के बजट के बारे में मैंने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा बजट है। मैं यह कहूंगा कि मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करने की पूरी कोशिश की है। आप जानते हैं, केरल के साथ समस्या यह है कि कई मामलों में हम अतीत की उपलब्धियों में ही अटके हुए हैं। हमारी साक्षरता दर ऊंची है, हमारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था अच्छी रही है। आज हम इन सभी पैमानों पर पिछड़ रहे हैं, और उन दूसरे राज्यों से पीछे छूट रहे हैं जो तरक्की कर रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। हमें भविष्य को ध्यान में रखने वाली सोच अपनाकर निश्चित रूप से इस समस्या को ठीक करना होगा।