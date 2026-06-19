Mumbai Water Crisis: जलाशयों में 10% से भी कम बचा पानी; जुलाई में हो सकती है भारी किल्लत

Mumbai Water Crisis: मुंबई में पानी को लेकर चिंता बढ़ गई है। शहर को पानी सप्लाई करने वाले सातों जलाशयों में पानी का स्तर 10% से भी नीचे पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में मानसून की बारिश नहीं बढ़ी, तो जुलाई की शुरुआत में पानी की सप्लाई में और कटौती करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई को पानी देने वाले सात जलाशयों में फिलहाल सिर्फ 9.7% पानी बचा है। अधिकारियों के अनुसार, इन जलाशयों में करीब 1.4 लाख मिलियन लीटर पानी का भंडार मौजूद है।