जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगाई फटकार? कहा- हम भीख नहीं मांगते, केजरीवाल बोले- जवाब ऐसे ही देते हैं

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि मेलोनी जी7 (G7) सम्मेलन में 'मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थीं' और वह केवल इसलिए सहमत हुए क्योंकि उन्हें 'उन पर दया आ रही थी'। ट्रंप के इस दावे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप की इन टिप्पणियों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि न तो मैं और न ही इटली कभी भीख मांगते हैं। मेलोनी के इस कड़े रुख से साफ संदेश गया है कि इटली अपनी नीतियों, संप्रभुता और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा।