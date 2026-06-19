उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लगया आरोप, कहा- देश को लूटा जा रहा है, हमारी 4000 EVM जला दी गईं

पश्चिम बंगाल की एक 9 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गईं। यह चौंकाने वाली घटना दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके की है, जहां दमकल कर्मियों को आग बुझाने में लगभग 24 घंटे का समय लगा। इस घटना पर गंभीर शक जताते हुए शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया कि नष्ट हुई ईवीएम का इस्तेमाल इसी साल राज्य के 10 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।