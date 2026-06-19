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‘उन्हें अपने ऊपर फेंके जा रहे अंडों से डर लगता है’, महुआ मोइत्रा पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष

Kolkata Political: TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि महुआ मोइत्रा से कहिए कि पहले देश आएं और फिर देश के अंदर से देश के लोगों के बारे में बात करें।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Jun 19, 2026

Dilip Ghosh

दिलीप घोष (IANS)

BJP Leader Dilip Ghosh: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विदेश दौरे और उनके बयानों पर तीखा हमला बोला है।

घोष ने महुआ मोइत्रा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने देश वापस आना चाहिए और यहीं रहकर देश की जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विदेश में बैठकर दी गई प्रतिक्रियाओं को कोई गंभीरता से नहीं सुनेगा। दिलीप घोष ने आगे कहा कि महुआ अपने ऊपर अंडे फेंके जाने के डर से विदेश भाग गई हैं और वहां से केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं।

आरजी मामले को दबाने का प्रयास किया था

आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर देश भर में जारी आक्रोश के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गपुर में मीडिया से बात करते हुए दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि आरजी कर अस्पताल में जो भीषण घटना हुई थी, उसे शुरुआत में पूरी तरह दबाने और छिपाने का प्रयास किया गया था।

दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

उन्होंने कहा कि अब मामले में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। दिलीप घोष ने भरोसा जताया कि चल रही जांच से सारा सच बहुत जल्द देश के सामने आ जाएगा और घटना के मुख्य दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी।

कुणाल घोष ने TMC के बागी सांसदों से मांगा इस्तीफा

टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने बागी पार्टी सांसदों पर जमकर निशाना साधा और मांग की कि एनडीए में शामिल होने की योजना बना रहे सांसदों को पहले संसद से इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी में गुट विभाजन और विलय के कदम को लेकर गहराते आंतरिक संकट के बीच यह मांग उठ रही है। घोष ने कहा कि पार्टी के फंड के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है क्योंकि इस फंड विभाग का हमसे कोई लेना-देना नहीं है। 2024 में जीतने वाले लोग भाजपा विरोधी मतदाता थे। लेकिन विधायक चुनाव के बाद उनका इससे कोई संबंध नहीं है।

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Updated on:

19 Jun 2026 10:01 pm

Published on:

19 Jun 2026 09:49 pm

Hindi News / National News / ‘उन्हें अपने ऊपर फेंके जा रहे अंडों से डर लगता है’, महुआ मोइत्रा पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष

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