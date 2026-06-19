‘उन्हें अपने ऊपर फेंके जा रहे अंडों से डर लगता है’, महुआ मोइत्रा पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष

टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने बागी पार्टी सांसदों पर जमकर निशाना साधा और मांग की कि एनडीए में शामिल होने की योजना बना रहे सांसदों को पहले संसद से इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी में गुट विभाजन और विलय के कदम को लेकर गहराते आंतरिक संकट के बीच यह मांग उठ रही है। घोष ने कहा कि पार्टी के फंड के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है क्योंकि इस फंड विभाग का हमसे कोई लेना-देना नहीं है। 2024 में जीतने वाले लोग भाजपा विरोधी मतदाता थे। लेकिन विधायक चुनाव के बाद उनका इससे कोई संबंध नहीं है।