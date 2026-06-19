Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के पहुंचने पर कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े

Abhishek Banerjee At Kolkata Airport: कोलकाता एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आने से पहले टीएमसी और बीजेपी समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। एयरपोर्ट के अराइवल एरिया के बाहर बड़ी संख्या में दोनों दलों के समर्थक जमा थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कुछ बीजेपी समर्थक अभिषेक बनर्जी के एयरपोर्ट पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इसी आरोप के बाद माहौल गरमा गया और दोनों गुटों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई।