‘पार्टी पूरी तरह बिखरने के कगार पर, इसलिए इमोशनल बातें कर रहे उद्धव ठाकरे’, शिवसेना नेता ने कांग्रेस में शामिल होने का कर दिया दावा

Uddhav Thackeray: शिवसेना (यूबीटी) के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कहीं। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा, शिंदे गुट और पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा, साथ ही संगठन और नेतृत्व को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं को किसी विशेष निर्देश का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उनके मुताबिक, पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि गद्दारी और विश्वासघात के खिलाफ शिवसेना का रुख क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के मूल विचार और संघर्ष की भावना आज भी वही है और कार्यकर्ताओं को उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।