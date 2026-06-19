क्या है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट ? रोक लगाने के लिए कांग्रेस-CPI ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा ? उद्धव-शरद पीछे क्यों हटे

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ किसी भी कानूनी अपील या पूर्ण विरोध से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की दूरी का मुख्य कारण राजनीतिक संतुलन और बहुसंख्यक आबादी के बीच खुद की छवि को बचाए रखना है। अगर उद्धव ठाकरे (शिवसेना-UBT) और शरद पवार (NCP-SP) सीधे तौर पर इस कानून का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जाते हैं, तो सत्ताधारी गठबंधन (महायुति) इसे 'नक्सलियों या राष्ट्रविरोधी तत्वों के समर्थन' के रूप में प्रचारित कर सकता है। इससे दोनों दलों को चुनाव में बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक के छिनने का बड़ा राजनीतिक खतरा हो सकता है। खुद शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि जब यह बिल विधानसभा में लाया गया था, तब विपक्ष ने इसका प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया। बाद में जब यह विधान परिषद में आया, तब एमवीए ने वॉकआउट किया, लेकिन कानून पास हो गया।