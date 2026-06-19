पुलिस की गाड़ी में बैठे एक और TMC नेता पर हमला, कौन हैं विजय सिंह, जिन पर चोर चोर कह कर फेंके गए अंडे

People hurl eggs on TMC leader Vijay Singh: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हारने के बाद इसके नेताओं के साथ बदसुलूकी होने के मामले सामने आ रहे हैं। कई नेताओं पर अंडे फेंकने के प्रकरण सामने आए हैं। जब पुलिस उन्हें आसनसोल कोर्ट ले जा रही थी, तो लोगों ने उनकी गाड़ी देखकर भारी गुस्सा प्रकट किया। नाराज भीड़ ने "चोर! चोर!" के नारे लगाए और सुरक्षा हेलमेट पहने होने के बावजूद उनकी पुलिस वैन पर अंडे फेंके।