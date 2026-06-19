TMC Crisis: ममता बनर्जी गुट को कोर्ट से झटका, रीतब्रत बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष,बैंक अकाउंट फ्रीज करने की मांग

TMC: टीएमसी में अंतर्कलह के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता बनर्जी गुट को बड़ा कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर रथिन बोस के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने बागी टीएमसी विधायक रितब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी थी। ममता बनर्जी के करीबी और वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस कृष्ण राव ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत का कोई ठोस आधार नहीं बनता है और संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने नोट किया कि स्पीकर के सामने बागी गुट के पास स्पष्ट बहुमत था, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय की ओर से सौंपे गए प्रस्ताव में हस्ताक्षरों के फर्जी होने के आरोपों की पुलिस जांच चल रही है।