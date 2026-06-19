दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर फिर उठा विवाद, पुरी प्रशासन ने प्रतिमाओं को बदलने की उठाई मांग



यह पहला मौका नहीं है जब दीघा के जगन्नाथ मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले मंदिर के नाम के साथ 'धाम' शब्द जोड़ने पर भी ओडिशा सरकार और पुरी मंदिर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि 'धाम' शब्द का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तत्कालीन ममता सरकार के कार्यकाल में मंदिर के नाम के साथ 'धाम' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि हाल ही में पश्चिम बंगाल में बनी नई भाजपा सरकार ने इस विवाद को ध्यान में रखते हुए मंदिर के नाम से 'धाम' शब्द हटाने की घोषणा कर दी थी। अब प्रतिमाओं के स्वरूप को लेकर उठी नई आपत्ति ने दीघा जगन्नाथ मंदिर को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पुरी प्रशासन की इस मांग पर आगे क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।